72年頭一遭！復興代表會女人當家

2018-12-25 23:15

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市有13個行政區長25日就職，唯一山地行政區也是民選的復興區區長游正英走馬上任，由市府民政局長湯蕙禎監交、原住民族行政局長林日龍代理卸任區長曾志湘交接印信；11位民選的復興區區民代表同日宣誓就職，並改選區民代表會主席，開票結果，隸屬前山的四連霸代表的林玉花、隸屬後山的代表李榮新當選正、副主席，其中，林玉花更成為代表會從1946年成立以來的首位女性主席，與游正英寫下所會兩性共治的最佳典範。

游正英原任國民黨復興區黨部主委，曾服務奎輝、三民、僑愛等國小，歷經教師、組長、主任，今年8月他臨危受命接受國民黨徵召參選復興區長，前後僅準備3個月時間參選，選舉結果，他以2825票勝出，擊敗無黨曾志湘2261票、前鄉長林誠榮的1905票。

游正英說，任職國民黨復興黨部主委期間，他花了3年曾跑遍大小部落，過程中，吃得飽、睡得好，直到當選那一天竟然失眠了，因為他腦海裡充滿對復興區未來的藍圖與構想，盼望有一天能實現區民的願望，正所謂「民之所欲，常在我心」，他相信只要全力以赴，一定會有好成果。

游正英強調，未來區公所施政方針，將強化農業觀光，建設一里一特色為主題的觀光農業休閒區，按各里現有條件舉辦豐富多元的活動吸引觀光人潮到各部落旅遊，並結合原民局、觀光旅遊局、農業局共同發展農業觀光，爭取開發爺亨、新興及義盛風景區溫泉，發展觀光休閒民宿，打造復興區溫泉產業特色。

林玉花說，能有幸成為首任女性代表會主席，在未來4年將秉持平和與暢通議事溝通，建立會內橫向連繫與縱向的所會關係，使得代表會監督更昌隆、順暢。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/