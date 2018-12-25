共產黨統戰便條紙當耶誕禮物 積穗國小：誤發

2018-12-25 20:40

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市中和區積穗國小24日由家長會發送耶誕禮物給全校2千位學童，是在網站購買的中國製的便條紙，其中一部分便條紙印有象徵中共的紅星、簡體字和英文的統戰口號，家長批評學校太離譜，竟公然幫中共宣傳；積穗國小校長范振倫和廖姓女會長表示，事先不知一部分的便條紙有這些不妥的內容，造成家長困擾深感抱歉。

有家長在臉書PO出便條紙內容，左上角印有紅星、簡體字的「敬禮」，右下角是兩個娃娃舉手敬禮，並有「Always ready struggle for the communist cause」英文字，中譯是「總是為共產主義事業做好準備」。家長批評太離譜，學校竟然幫中國共產黨宣傳，「如果這不是統戰，什麼才是統戰？」

廖姓女會長解釋說，她在網路上採購整批的便條紙做為學童的耶誕禮物，當初網站上所展示的樣品是「可愛小熊圖樣」，所以她才訂購，商品寄來後疏忽檢查，沒想到裡面有一部分是不妥的圖案及文字，她和其他5、6位家長一起把橡皮擦和便條紙用包裝紙包成禮物，24日上午由志工打扮成耶誕老人，在校門口發送給小朋友。

廖姓會長說，造成這樣的風波深感懊惱，她是家庭主婦，丈夫也是單純的上班族，都未參與政治活動，去年學校的耶誕節送糖果，大家覺得影響孩童健康，所以這次挑選文具用品，沒想到卻造成誤會。

范振倫說，下午接獲本報查證才知此事，他向一些小朋友索取禮物打開查看，發現便條紙有多種款式，並非所有的便條紙都是紅星、統戰字句，已向家長會了解、溝通，家長會是無心之過，校方未來會更留心要送給小朋友的禮品式樣及內容。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/