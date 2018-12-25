葉俊榮聘管請辭 前教長黃榮村：小老弟，佩服！

2018-12-25 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕教育部長葉俊榮24日臨時宣布，「勉予同意」台大教授管中閔擔任台大校長，並在25日下午火速辭職下台，造成外界譁然。教育部前部長黃榮村為此表示，如果今天台大校長遴選案，這個難解的結交給他來處理，那麼他的解套方式和葉俊榮不會有異，最多就是備文發出後遞出辭呈，但葉在耶誕節就遞辭、准辭，算是求仁得仁，因此他只有一句話要說：「小老弟，佩服！」

據《聯合新聞網》報導，黃榮村指出，台大校長遴選案就像大巨蛋案，解套要有覺悟，且不管往哪走，肯定死傷一片，沒有所謂的最適方案，只會有困難的抉擇，而這種選擇勢所必然。

黃榮村說，「台大是推動台灣學術發展、當為社會正義堡壘與觀念燈塔、與培育各行各業領導人才的龍頭，沒有其他機構可以取代，誰有權利與權力，可以用任何理由去卡死台大？不管任何理由，你能想像美國卡死哈佛、英國卡死牛津劍橋？」

黃榮村指出，現在的大學校長遴選已屬大學自治事項，教育部依慣例並無長期卡人的情事，最近20年曾引起嚴重糾紛的北醫、中央、成大、高醫、陽明、文化，最後也是先予核定，回去校園再繼續吵。

黃榮村更強調，「這次台大校長遴選，當然在遴選過程中，確有實質的迴避問題在，但教育部依慣例仍以核定為宜，並明文提醒台大自己要去解決這些違反情事。但誰在這時候從外面影響了全國教育事務主管機關，把教育部做小，作出不符慣例的第一步決定，才形成長達1年的困境，更因而打擊執政黨年底的選舉結果。現在葉俊榮勇於承擔予以轉正，但居然引來始作俑者的切割及反擊，大概也不必要再作沒用的辯護，我看葉俊榮就拿出全國教育事務最高主管機關首長的高度，把問題帶走，放心的走了吧。」

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