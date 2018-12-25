獨家》教長葉俊榮請辭 政次姚立德也預計2/1回北科大任教

2018-12-25 20:55

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長葉俊榮今天請辭獲准，據悉，教育部長政次姚立德也預計在明年2月1日回任國立台北科技大學教授，相關作業已在進行中。依理，將會由教育部政次范巽綠暫代教育部長。

教育部長葉俊榮昨天突然召開記者會，宣布將讓管中閔教授上任台大校長，身邊坐的正是台大校長遴選委員會官派委員姚立德次長，葉俊榮在痛批台大校長遴選委員會卸責時，也拿姚立德次長提案要求台大校長遴委會開會卻被忽視為例子。而葉俊榮今晚在教育部內受訪時，姚立德也站在葉俊榮身旁，對葉俊榮的發言內容頻頻點頭同意。

潘文忠任教育部長時，政次陳良基轉任科技部長，即由當時國立台北科技大學校長姚立德接棒、擔任教育部政次，督導高教司、技職司等高教業務，最特別的是，姚立德創下兩度代理教育部部長的歷史紀錄，一次是潘文忠部長請辭，一次是吳茂昆部長請辭。

姚立德民國51年出生，國中畢業時同時考上建中和台北工專，因家境貧困，選讀台北工專，曾到糕餅店打工，也曾擔任夜間警衛，到粵式餐廳幫廚，但在台北工專電機工程科畢業、服役後，成功在美國密蘇里大學獲電機碩士學位、在威斯康辛大學獲電機博士學位，即返台北工專任教。

姚立德今天受訪時未證實自己將回台北科技大學任教，白天仍為教育部預算在立法院參與協商，直到葉俊榮去行政院請辭獲准之後，才趕回教育部。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/