小內閣是誰都不重要！王世堅：北市府有權的只有「2個人」

2018-12-25 20:32

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲的小內閣名單在日前曝光，都發局長林洲民確認被調職。對此，「柯黑議員」台北市議員王世堅痛斥柯文哲拔林洲民的職位，根本是用「大花轎」迎遠雄，王世堅也表示，柯文哲小內閣人選是誰都不重要，因為市府有權的只有2人，「一個是台北市長柯文哲，另一個是地下市長蔡壁如」。

都發局長林洲民日前確認被調職，並傳出他要被調職為都更中心董事長，對此，林洲民說，自己是一天要工作14小時的人，考慮了0.1秒就決定不可能當都更中心董事長。當被媒體問到自己是否會留任柯市府時，林洲民反問，自己已被市府7次明示、暗示走人，怎麼可能留任？並說他後天早上7點仍會準時上班，但會回自己的建築師事務所，「我問心無愧，做得很好！」

根據《Ettoday》報導，王世堅對於林洲民離開都發局長位置相當不滿，他認為「柯文哲與遠雄一定在密會後達成秘密協議，而發現大巨蛋的絆腳石就是林洲民，把林洲民這塊石頭搬開了，柯文哲就可以順理成章用大花轎把遠雄趙藤雄搬回來」。王世堅也痛批柯文哲「一肚子鬼」、「非常可惡」。

對於柯文哲的小內閣人選，王世堅則認為，小內閣是誰都不重要，因為通通都是「柯文哲的人頭」，王世堅也指出，「市府真正有權力的人只有2個，一個就是台北市長柯文哲，另外一個則是地下市長蔡壁如」。

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