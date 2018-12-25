獲馬英九贈簽名新書 王金平：他也跟我要一本

2018-12-25 20:40

〔記者黃欣柏／台北報導〕前總統馬英九近日出版新書「八年執政回憶錄」，內容提及當年「馬王政爭」內幕，引發討論。預計近日出版新書「橋」的前立法院長王金平今受訪時透露一段趣事，馬不但親自簽名送書，近日碰面時還頻問「收到沒有」，並提醒他也要回贈一本「橋」才行。

王金平下午與媒體茶敘時，特別拿出馬英九送他的新書，並展示馬在扉頁前空白處寫下的「金平院長雅正」與「弟英九敬贈」等文字。王金平笑說，兩人在連先生（連戰）的場合碰面時，馬立刻追問他：「收到沒有？」

王金平說，由於當時他有一段時間沒進辦公室，還沒實際看到書，因此僅回答「聽說有收到」，結果馬英九又追問「看了沒有」、「你的書什麼時候出版」，最後還不忘提醒：「你也要送我一本喔！」

不過對於馬英九書中提及當年「馬王政爭」時，林豐正、曾永權等黨內人士曾到王金平住處求見，在樓下冷風直吹，等到深夜都撲空等說法，王金平不忘吐槽：「9月怎麼會有寒風咧？9月還是大熱天啊！」

對於過去有人稱他是「藍皮綠骨」，王金平今則大罵：「去你的！」他強調，黨對他的栽培當然要感念，但黨在他之上，國家則在黨之上，只要是對國家好的意見，他過去身為立法院長，當然應該採納。

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