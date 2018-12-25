王惠美小內閣 「前朝人馬」新聞處長、行政處長降調秘書

2018-12-25 20:38

〔記者張聰秋／彰化報導〕選後算帳？國民黨新科彰化縣長王惠美今天宣誓就職，小內閣成員仍未到齊，不過，行政處長詹娟娟和新聞處長李俊德，都被視為前朝魏明谷的「人馬」，先後被調任簡任秘書，而李俊德從11職處長（本身為12職等）職等降為10職等秘書，雖然薪水沒減少，但可能不能支領主管加級，引發議論。

王惠美今天踏進縣長室，簽署上任後第一份公文，就是發布副縣長和部分局處長人事命令，就職前，縣府人事布局保密到家，就職首日人事隨即大搬風。

今天上午，王惠美才在就職典禮與縣府一級主管拍團體照，不料，下午就定位，隨即調整事務任用的官員，與就職前表明留任觀察2到3個月，實際作為更快又狠。

其中，被視為前朝魏明谷人馬的行政處長詹娟娟以及新聞處長李俊德，先後被調任簡任秘書，李俊德的人事命令今天下午發布，引發議論。

有縣府人員說，沒想到秋後算帳這麼快？也有縣府人員說，這是法律賦予縣長的人事權，只要沒違法，只能尊重和接受。

對此，剛上任的機要秘書陳柏村指出，是不是前朝的人，他並不清楚也沒聽過，人事布局沒有秋後算帳之意，以適才適用做布局，多數事務官都留任。

新縣府團隊新任名單副縣長洪榮章、機要秘書陳柏村、行政處長蔡松輝、民政處長賴致富、農業處長陳炳森、文化局長張雀芬、教育處長陳逸玲、社會處長王蘭心、財政處長陳燕慧、消防局長蕭嘉政。

由副處長代理處長，經濟暨綠能發展處由建設處長劉玉平兼任、計畫處長由副處長鍾秀英代理、新聞處長由副處長張志昇代理。

事務官留任部分，建設處長劉玉平、工務處長林漢斌、水資處長陳紹慶、城觀處長馬英傑、勞工處長吳蘭梅、地政處長劉坤松、法制處長黃耀南、衛生局長葉彥伯、地方稅務局長楊瑞美、環保局長阮順寧。

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