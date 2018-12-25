協助印尼海嘯復原 外交部宣布贈50萬美元賑災

2018-12-25 20:07

〔記者呂伊萱／台北報導〕印尼巽他海峽（Sunda Strait）上週六無預警海嘯，已造成373人罹難、逾萬人受傷。外交部今天宣布，為協助印尼政府災後復原，我政府決定捐贈50萬美元作為賑災之用；另外，我方也已備便4架C-130運輸機，一旦印尼提出具體需求，將立即投入救災任務。

印尼巽他海峽區域於12月22日因火山爆發引發海嘯，依據印尼國家災害應變總署（BNPB）至24日晚間公布資訊，罹難人數已達373人、11459人受傷、128失蹤、5665人撤離安置。

外交部於海嘯後協助國人脫困，立即協調我國防部備便4架C-130運輸機，一旦印尼政府提出具體需求，外交部將會同國防部立即投入救災任務。

外交部今天並進一步宣布，為協助印尼政府進行後續復原作業，我政府決定捐贈50萬美元作為賑災之用。

外交部說，印尼是我政府推動「新南向政策」的重要夥伴國，目前有26萬名印尼勞工在台工作，且有5000名印尼籍學生在台留學，雙邊交流頻繁，互動緊密友好。基於人道關懷，彰顯我新南向夥伴情誼。

外交部另提醒國人赴印尼商旅應提高警覺，避免前往災區，並隨時注意自身安全，若國人在印尼境內遭遇急難需要協助，可請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」電話：0800-085-095；駐印尼代表處緊急聯絡電話（0811-984-676）或駐泗水辦事處緊急聯絡電話（0822-5766-9680）。

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