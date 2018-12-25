「我覺得我做對了」 葉俊榮臉書發文：毫不戀棧

2018-12-25 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕台大校長遴選案至今已經延宕一年，教育部長葉俊榮日前表示同意管中閔任台大校長後，引起不少民進黨高層和立法委員們不滿。隨後葉俊榮今天證實請辭，政院也「勉予同意」，今天下午葉俊榮在臉書上發文，表示自己是「做對的事」。

根據本報報導，本月24日教育部長葉俊榮拋出同意管中閔出任台大校長這顆震撼彈以後，馬上引起譁然，今天葉俊榮稱要負起政治責任，（25日）向行政院長賴清德請辭獲准。傍晚時葉本人回到教育部接受媒體訪問表示「我覺得我做對了，在對的時間做對的事情。」指出台大校長遴選案如果再不處理，縱使教育部再努力也徒勞，「如果十字架要有人扛，那就我來扛」。

他也在臉書上表示，這起遴選案已經對教育「造成難以彌平的傷害」，「社會的糾結與對立，不該以教育為戰場。」葉俊榮強調自己是依著法律上的良知、教育本位以及對大學自治與正當程序的堅持，「做對的事，也是該做的事」，自己對教育部長一職毫無留戀。

葉俊榮期許教育能夠揮別台大遴選一案帶來的陰霾，繼續努力教育發展，「希望我的堅持與承擔，能讓下一任部長擺脫台大案的糾纏，回歸教育本位，大步向前。」

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