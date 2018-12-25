苗栗縣各鄉鎮市代表會主席、副主席 名單看這裡

2018-12-25 19:04

〔記者蔡政珉、彭健禮、鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣各鄉鎮市代表今天宣誓就職，同時選出主席、副主席，其中有順利連任成功者、副主席搶攻主席成功，或是原主席最後落敗包括卓蘭鎮代會主席詹愛純、三灣鄉代會主席邱騰森。

苗栗市代表會主席由王封台與邱炳光角逐，王有縣長徐耀昌支持、邱則為卸任市長邱炳坤的胞弟，因邱炳坤於本屆縣長選舉支持徐耀昌的對手，因此，苗栗市代會主席之爭，被地方視為縣長選舉的角力延伸，結果揭曉，由邱炳光當選主席、副主席則為新科市代楊喬安。

銅鑼鄉代表會主席由代表劉樹生當選、副主席由代表陳礽當選。頭屋鄉代表會主席由湯于杰當選，連任主席成功，副主席由江貴熙當選。

公館鄉代會正副主席選舉，由上屆正副主席劉冠霆、湛炎慶連任。三義鄉代會正副主席選舉，上屆副主席黃富裕「扶正」、副主席由代表王文成當選。

苑裡鎮代會主席不出意外由洪晃琦順利連任，副主席則為新科代表陳基寶；通霄鎮代會主席則由回鍋代表會的吳昭興拿下，副主席則為呂金穎。至於西湖鄉代會主席、副主席分別為古召善、古秋雲。

卓蘭鎮代會主席則換人做，李家龍成功奪得主席寶座，詹豊霖則順利當選副主席；而選前表態角逐主席最多者的大湖鄉代會，謝見德最後整合成功，坐上主席台，詹招坤則成功攻佔副主席。

獅潭鄉代會則不出意外由詹桶生連任，副主席則由搭配參選的謝發汶搶灘成功；泰安鄉代會主席同樣與地方預料中相同，原副主席簡義成更上層樓當選主席，副主席則為葉純輝。

原主席轉戰鎮長的竹南鎮代會，主席由何秀綿出線，副主席仍為李城；後龍鎮代會主席則由原副主席花麗卿更上層樓，副主席部分周政發脫穎而出；南庄鄉代會主席由黃順源順利當選，與其搭配的新科代表莊新妹獲選副主席；三灣鄉代會主席由黃開相勝出，副主席為湯春蓮。

頭份市代會原主席温俊勇獲全數代表支持，高票蟬聯，副主席一職則由資深代表白珠珍當選；造橋鄉代會則由現任正、副主席陳裕福及陳仁康連任成功。

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