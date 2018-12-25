「十字架就我來扛吧」 葉俊榮：我也因台大校長離開了

2018-12-25 18:26

〔記者林曉雲、吳柏軒／台北報導〕教育部長葉俊榮今晚出現在教育部，他受訪表示，他和前兩位部長前輩（潘文忠、吳茂昆）一樣，因為台大校長遴選案下台，但他解決了問題，如果要有人扛起十字架，他就扛起十字架，也呼籲社會各界不要把教育當成戰場。

葉俊榮在兩位政次范巽綠和姚立德陪同下現身，他說，台大校長遴選案非常糾結，前兩位教育部長都離開了，教育部和大學像扛著十字架，十字架要人扛，就他扛吧，處理結果一定讓有些人不滿意和憤怒，心中下定決心，目標希望纏住教育發展和社會心裡的糾結，一定要能解決。

葉俊榮表示，他對於什麼叫大學自治，大學面對問題如何處理，作了相當多討論，薈萃起來貢獻給這個案子，他早就知道不同意見，也了解有那麼多部長為此努力而必須離開，我也是當中的一個，雖也是當中一個，但是把事情處理完的那一個，他勇敢承擔，不僅做了處理，更是合乎法律良心和大學自治理念的論述，「我覺得我做對了，在對的時間做對的事情」。

葉俊榮指出，大家對這件事有傷痛和焦慮，對此結果感到難過和不安，但期待因為他的承擔、扛起十字架（整件事），讓大家回復正常，讓教育發揮功能，社會對議題或有爭執，但他拜託大家不要拿教育當場域、不要拿教育當戰場，讓教育維護應有的尊嚴，他反問「不是說教育是百年大計嗎？」從幼兒教育、國教、技職教育到高教，都是很重要的教育工作。

葉俊榮強調，2018年承受台大校長遴選案的糾結，社會形成挺管和拔管的對立，他看到心中不忍，「我和我的同仁都站起來，請問社會要不要站起來？台灣社會要不要放大家一馬？」他呼籲事情解決了，應該迎向未來，也希望他的離開讓大家得到紓解。

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