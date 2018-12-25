南投代表會正副主席改選 12鄉鎮市「新人出頭」

2018-12-25 22:00

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣13鄉鎮市新科代表，今日下午3時同步進行宣誓就職及正副主席改選作業，結果僅信義鄉代表會主席邱瑞榮及副主席金馬嵐2人搭擋的「原班人馬」連任以外，其餘12鄉鎮市代表會都沒有人連任主席，呈現「新人出頭」的新局勢。

此次全縣代表會正副主席改選，南投市是唯一出現競爭的局面，總計有18位市民代表，在全員出席並宣誓就職後，隨即展開改選作業，過程中因有人太過緊張，以致違規圈選2位人選，導致出現1張廢票，最後開票結果，現任副主席張惠卿以13票比代表廖怡琇3票及代表王明洲1票的票數，脫穎而出入主代表會龍頭寶座。

而與張惠卿搭擋競選副主席的代表廖學銳，則面臨連任7屆的資深代表蔡玉英挑戰，最後廖學銳以14票比4票勝出，也如願當選副主席。

其餘鄉鎮市代表會正副主席當選名單如下：埔里鎮胡嘉辰、潘英輝；草屯鎮洪坤助、沈玉貞；竹山鎮林賜學、張秋淋；集集鎮陳雅雯、陳玉花；名間鄉陳國能、陳廣政；鹿谷鄉林智鴻、陳君宜；中寮鄉游如村、蘇如輝；魚池鄉梁政裕、劉文欽；國姓鄉林東漢、陳春綢：水里鄉葉銘豐、劉俊生；仁愛鄉高俊明、蕭傳吉。

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