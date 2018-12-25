證實曾跟總統會談管案 王金平：定義成「不歡而散」也可以

2018-12-25 20:00

〔記者黃欣柏／台北報導〕教育部長葉俊榮昨天（24日）宣布放行管中閔就任台灣大學校長，傳出前立法院長王金平曾居中協調。對此，王金平今天下午受訪時證實，曾跟總統蔡英文、總統府秘書長陳菊及台大遴選委員會召集人陳維昭等人碰面討論，但當天並沒有做出結論；至於是否「不歡而散」，王金平則妙答：「這樣定義當然也可以。」

王金平說，在吳茂昆擔任教育部長時，總統府就曾找他去討論如何處理管中閔案，後來在今年6月4日、漢光演習第一天中午，總統邀他去吃便當時，雙方約好6月6日找來台大遴選委員召集人陳維昭一起到總統官邸交換意見。

對於府方稱當天「不歡而散」，王金平說：「這樣定義當然也可以。」他解釋，當天總統跟陳維昭交換很多意見，席間當然也有一些爭議，前後談了約一個小時，他跟陳菊都只是靜靜聽著，最後因為沒有結論，大家決定就「法」的立場來解決，把一切交給法律程序去處理。

至於教育部長葉俊榮是否曾致電告知要處理管案？王金平說，是因為台大自主聯盟希望直接向部長說明清楚，因此他才致電給葉俊榮，葉俊榮自己也認為這件事情不能沒處理好，必須要承擔相當壓力來解決，所以就挑了一個時間發聘。

  • 王金平今天下午受訪時證實，曾跟總統蔡英文、總統府秘書長陳菊及台大遴選委員會召集人陳維昭等人碰面討論管中閔案。（記者王藝菘攝）

    王金平今天下午受訪時證實，曾跟總統蔡英文、總統府秘書長陳菊及台大遴選委員會召集人陳維昭等人碰面討論管中閔案。（記者王藝菘攝）

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