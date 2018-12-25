證實曾跟總統會談管案 王金平：定義成「不歡而散」也可以

2018-12-25 20:00

〔記者黃欣柏／台北報導〕教育部長葉俊榮昨天（24日）宣布放行管中閔就任台灣大學校長，傳出前立法院長王金平曾居中協調。對此，王金平今天下午受訪時證實，曾跟總統蔡英文、總統府秘書長陳菊及台大遴選委員會召集人陳維昭等人碰面討論，但當天並沒有做出結論；至於是否「不歡而散」，王金平則妙答：「這樣定義當然也可以。」

王金平說，在吳茂昆擔任教育部長時，總統府就曾找他去討論如何處理管中閔案，後來在今年6月4日、漢光演習第一天中午，總統邀他去吃便當時，雙方約好6月6日找來台大遴選委員召集人陳維昭一起到總統官邸交換意見。

對於府方稱當天「不歡而散」，王金平說：「這樣定義當然也可以。」他解釋，當天總統跟陳維昭交換很多意見，席間當然也有一些爭議，前後談了約一個小時，他跟陳菊都只是靜靜聽著，最後因為沒有結論，大家決定就「法」的立場來解決，把一切交給法律程序去處理。

至於教育部長葉俊榮是否曾致電告知要處理管案？王金平說，是因為台大自主聯盟希望直接向部長說明清楚，因此他才致電給葉俊榮，葉俊榮自己也認為這件事情不能沒處理好，必須要承擔相當壓力來解決，所以就挑了一個時間發聘。

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