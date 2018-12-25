徐榛蔚就職 縣府講稿竟控東廠操控自由、蘋果、鏡週刊

2018-12-25 18:28

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣長徐榛蔚今天下午在小巨蛋舉行就職感恩會，現場動員5000名花蓮各界貴賓及民眾，在徐榛蔚準備進場前，縣府主持人在講台上朗讀縣府講稿，公開唸說：「東廠利用鏡週刊、自由時報、蘋果日報等媒體做不實的報導，企圖以媒體迫害花蓮」； 本報聲明「誣指本報不實報導等語，顯非事實，本報將依法追究法律責任」。

本報聲明︰依法追究法律責任

徐榛蔚在人群簇擁下準備從小巨蛋的大門進入會場，而台上縣府主持人正念著縣府提供的稿子說：「東廠進駐花蓮導致生靈塗炭，造成重大的損失，工程建設停擺，接踵而來的都是鉅額的賠償，這些都要由誰來承擔呢？坊間傳聞東廠要查傅崐萁縣長十大弊案，企圖影響選情，但傅崐萁縣長及其團隊施政透明、清廉。」，意指前代理縣長蔡碧仲任內施政作為是東廠迫害。

主持人念稿說：「在強調弊案的情形之下，東廠甚至惱羞成怒，利用鏡週刊、自由時報、蘋果日報等媒體做不實的報導，企圖以媒體迫害花蓮，綜觀台灣自治史上，沒有一個政府被如此侮辱，各位親愛的鄉親，沒有關係的，徐榛蔚縣長願意擔起責任，以國際智慧城市、觀光友善花蓮為施政主軸，徐縣長勢願要領航花蓮，建設花蓮最幸福的台灣東大門。」

徐致詞落淚 稱要感謝傅崐萁

徐榛蔚在縣府官員的陪同下進場上台致詞，她說，「今天站在這塊土地上，感謝所有花蓮鄉親給予的支持鼓勵愛護及指導，18年來一步一腳印，177個208個部落，有你有我，大家共同走過風雨，共同度過艱辛，11月24日當選那晚，冬雨綿綿，榛蔚依舊站在戰車上，感謝鄉親，當然我們要感謝傅崐萁」。徐榛蔚致詞時數度落淚，強調「12萬選票是給傅崐萁的肯定」，更砲火十足，猛批東廠進駐花蓮，拆掉花蓮原有的金字招牌。

徐榛蔚說，這3個月以來，無論是東廠進駐如何拆除花蓮的金字招牌，公務人員依舊努力推動縣政、捍衛尊嚴，選舉已過但是對手的抹黑、攻擊還不間斷，但我不在乎，更要大步向前走，無論謠言抹黑有多強，在愈艱困的環境中，有智慧的花蓮人更要團結起來。

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