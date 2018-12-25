生育率低迷 周品全任潮州鎮長補強社會福利

2018-12-25 20:41

〔記者邱芷柔／屏東報導〕潮州鎮是屏東人口第3多的鄉鎮，但去年新生兒出生數僅有239人，出生率僅4.38‰，低於全縣平均5.79‰，民進黨籍鎮長洪明江執政8年後，今天由國民黨籍周品全接任，周品全表示，將全力拚建設，並落實社會福利政見，潮州鎮生育補助津貼最快明年上路。

周品全表示，潮州過去在社會福利方面著力不深，近年潮州新生兒數持續低迷，經過評估，公所有能力透過歲入財源酌予補助，上任後將推出補助方案，透過追加預算等行政程序，最快明年就能加入提供生育補助行列。

周品全上任前公所內農業課、調解會秘書、清潔隊長、公園及路燈所長、文化觀光所長等，多是代理或兼任，周品全也透過在基層服務多年的人脈，商調具有實務及行政經驗的人才加入團隊，並找來和春技術學院教授高瑞坤擔任機要秘書，同時任命原建設課課長王建元擔任主任秘書，為潮州建設發展升級。

王建元也表示，將從都市發展角度，延續來水、下污水道等重大工程，並積極打通都市計畫內的道路，建設停車空間並解決潮州淹水等民生問題，全力協助潮州鎮建設。

周品全說，潮州是屏東交通經貿重心與觀光門戶，但鎮內有許多老舊的公共設施，成為鄉親休閒及發展觀光阻礙，團隊也將盤點鎮內老舊空間及建築，如公園綠帶、圖書館、游泳池等，透過翻新整修改變潮州老舊面貌，同時尋求BOT方式，重塑潮州商圈成形，打造潮州過去不夜城的榮景，活絡地方經濟。

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