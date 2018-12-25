選美皇后朱珍瑤就職議員 遭同選區劉茂群罵「不要臉」

2018-12-25 18:59

〔記者謝武雄／桃園報導〕第二屆桃園市議會今天舉行議員就職及正、副議長選舉，而在休息時間，國民黨八德選區女議員劉茂群突然對同選區國民黨女議員朱珍瑤發飆，大罵對方偷錄她的影音，是否要流出對其不利等語，還罵朱珍瑤不要臉；最後在議員李家興、萬美玲等人安撫下，雙方衝突才未擴大。

朱珍瑤會後接受訪問時說，她投入八德區市議員選舉以來，劉茂群就一直罵她，算算也1年多了，還有比這個更難聽的話，而先前就傳出她手中握有對劉茂群不利的影音，事實上，這是子虛烏有的事情，今天是議員就任的好日子，她接受其他前輩的建議、也尊重劉茂群是前輩，不與她發生衝突，但未來若有類似事情發生，一定會據理力爭。

事情發生在議長選舉完畢後中場休息10分鐘，當時議事組正在布置會場，未料劉茂群突然發飆，痛罵朱珍瑤不要臉，李家興發現情況不對，立刻上前安慰朱珍瑤，萬美玲也以內線電話勸告朱珍瑤，畢竟劉茂群是資深議員，朱珍瑤才作罷；至於劉茂群為何發飆，記者與其電話連絡都無回應。

朱珍瑤曾獲2009年世界亞裔小姐亞軍，也有選美評審及頒獎人、電台節目主持等經歷，此次搖身一變投入八德議員選舉，由於國民黨提名難免與劉茂群票源有所衝突，才會造成雙方恩怨。

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