新教長可推翻聘管決定？政院：看不到任何改變理由

2018-12-25 18:40

〔記者陳鈺馥／台北報導〕教育部長葉俊榮昨日臨時宣布「勉予同意」前國發會主委管中閔接任台大校長，讓府院高層一陣錯愕。行政院長賴清德今日中午約談葉俊榮，也火速「勉予同意」批准葉俊榮辭呈。針對未來新任教育部長能否推翻葉的決定，行政院秘書長卓榮泰今日表示，「往後看不到有任何理由，會去改變這個狀況！」。

卓榮泰指出，葉俊榮部長進入行政院與賴揆進行深談，一開始葉就拿出書面辭呈，向院長表示這一次的決定，造成輿論各種不同爭論，他對行政團隊回應造成困擾表示抱歉，不過葉也重申基於教育部權責、台大學生權益，以及大學教育自主原則，最後做出這個決定。

卓榮泰提及，葉在辭呈中簡要提到，他為處理台大校長遴選擔起完全政治責任，從今天開始辭去教育部長一職。當院長與葉部長交談後，即刻在辭呈上寫下「勉予同意」4個字。而整個事件發生及過程，行政院是充分尊重教育部基於權責，所做出的任何決定。

針對賴揆今日是否慰留葉俊榮？卓榮泰指出，這件事情引起討論相當大，院內同仁有經過一些考量，加上葉部長今日一早對媒體說出他心裡感想，所以清楚兩位見面就是要談辭職一事，「基於在相同認識的心理底下，院長只對葉俊榮過去表現予以肯定，至於這部分就是很清楚做出決定」。

對於新任教育部長是否推翻葉俊榮決定？卓榮泰說，今天交談過程中，葉有提到關於台大校長後續公文處理，教育部已經行文台大了，這既然是教育部權責，也就是葉對外所說那個意思，「往後看不到有任何理由，會去改變這個狀況」。

卓榮泰提及，葉昨天不是向賴揆回報決定內容，在回報上這一點，個人認為應更嚴謹，基於這樣原因，院長批准辭呈亦基於同樣考量，行政院及所屬部會未來在運作上，必須重視必要的尊重。

卓榮泰更批評，目前訴願程序還在進行當中，為何要在此時做這個決定，今天與葉部長談過後，葉很清楚說明他的想法，他提出負起政治責任，這部分就非常清楚了。

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