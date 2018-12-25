苗縣最年輕議員 「太陽的後裔」23歲張可欣「變髮」圖強

2018-12-25 19:25

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣議員第19屆議員今天就職，38席議員中，女議員多達12席，可說是女力大爆發；其中第3選區的張可欣，為前縣議員張太陽的女兒，年僅23歲，為本屆最年輕議員，雖她的年齡為登記參選議員最低門檻，但得票數為8600多票，為該選區最高，她表示將延續父親的精神，以「太陽的後裔」繼續為民喉舌。

張太陽曾任多屆鎮民代表及縣議員，擁有雄厚的政治實力，張可欣也在從小耳濡目染之下，對服務地方充滿興趣，因此，張太陽逐漸淡出政壇後，她成為張太陽接班人。

張可欣在此次選舉中，打出「太陽的後裔」口號，加上鄰家女孩的清新形象，於選舉時，一口氣囊括8600多票，以第3區最高票當選。

張可欣於今天就職典禮，特別燙了頭髮，讓外表看來成熟穩重；她期許在任內，爭取學童免費營養午餐、免費教本書等優惠，及健全老人與婦女福利政策、推動產業觀光開發及爭取重症醫療資源等，並希望能為鄉親做好最優質服務，讓地方獲得最好照顧。

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