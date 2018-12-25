台南正副議長藍全讓無黨籍 他譏：市長何不挺陳永和？

2018-12-25 18:35

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南市議會正副議長選舉，國民黨與無黨籍結盟下，席次較占優勢的綠營慘遭翻盤，但藍營將正副議長全都禮讓給無黨籍，有失黨格，背後的政治利益，難免引人聯想，無黨籍市議員許又仁也反譏國民黨「讓很大」，為何市長選舉時，不讓給無黨籍最高票的陳永和、給最強里長執政的機會？

教育界出身的許又仁在反龍崎掩埋場的抗爭中一直與陳永和並肩作戰，以無黨籍參選市議員順利當選，今天的正副議長選舉，他信守對鄉親的承諾，堅持清流政治，不捲入藍綠惡鬥，投自己1票。

許又仁指出，就職前，各種傳聞四起，國民黨也召開記者會，說有廠商被迫不樂之捐，因此，包含正副議長各2輪的投票中，他4次都投給自己，與藍綠爭鬥劃清界線。

許又仁說，結果藍營選前「捕風捉影」，投票時又與退出民進黨的郭信良進行結盟，支持當選議長，最後竟連副議長之位也禮讓無黨籍，令人不解，難怪很多鄉親認為箇中的政治利益，有太多的聯想空間。

許又仁提到，既然國民黨「讓很大」，為何當時市長選舉時不這麼做，共推無黨籍的陳永和，讓他順利入主市政府，努力為人民服務。

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