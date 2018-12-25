民進黨議員「跑票」投自己 宜蘭黨部：祭黨紀處分

2018-12-25 18:07

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣議會第19屆議長副議長選舉，國民黨張建榮以21比11擊敗民進黨陳文昌，宜蘭縣議會由國民黨重新掌權。不過，民進黨議員吳宏謀未遵照黨團決議，「跑票」投給自己，民進黨宜蘭縣黨部表示，會將吳宏謀送評委會徹查，最重將祭出除名處分。

宜蘭縣議員有34席，本屆縣議員國民黨拿下13席、民進黨8席、無黨籍12席、親民黨1席，綠消藍長，綠營由陳文昌、林棋山搭檔參選，國民黨則由張建榮與無黨籍陳漢鍾結盟。

最後張建榮拿下21張選票，重登議會龍頭，與他結盟的無黨籍陳漢鍾，則以22票拿下副議長。

意外的是，原本預估偏向陳文昌的兩席議員，將票蓋給張建榮，無黨籍楊順木、民進黨吳宏謀則投給自己。

吳宏謀開票時稱他是「投錯票」，但事後受訪時則說，他曾在17屆選過議長，但黨內議員跑光光，有2人停權、6人被開除黨籍，這次投給自己，起碼議長選舉還有他的名字。

他不滿地說，黨團內部亂七八糟，例如推舉主持人時，黨內資深議員劉添梧竟沒人推選，他就感到「起模子（心情）」就不好，若黨部要處分就處分，「我不會怕，要就把黨證收回去。」

面對黨內同志「跑票」，陳文昌坦言，選前他就強調要顧好綠營基本盤，拿下泛綠的11票，已在他預期之內，不過吳宏謀跑票，確實讓他很意外，但尊重他的選擇。

對此，民進黨宜蘭縣黨部主委黃建財說，投票前就要求黨內議員投票要一致，但仍有人跑票，將依黨紀處分，最重將祭出除名懲罰。

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