參選2020總統？韓國瑜：思維都在把高雄建設得更好

2018-12-25 17:23

〔記者洪臣宏／高雄報導〕前新北市長朱立倫今天宣布角逐2020總統大位，高雄市長韓國瑜表示，相信後面還會有黨內菁英出來，他都祝福；至於他是否參選？他重申，一切精力、思維，都在把高雄建設得更好。

今天剛就職，韓國瑜又被媒體追問2020總統大位布局，他表示，有志於2020大位的黨內菁英，都會誠實、熱情地向2300萬民眾報告參選理念、動機及理想，民眾和黨會做出決定。

至於他是否競逐，韓國瑜表示，今天剛就職高雄市長，一切精力、思維，都在把高雄建設得更好。

韓國瑜就職安排英語演說橋段，媒體要他為自己評分，他說，不打分數，英文致詞不是為了炫耀，而是要告訴海內外人士，高雄要走向國際化，這是高雄重要的出路。

針對一上任就喊停輕軌二期工程，引發砍掉前市長陳菊政績質疑，韓國瑜強調這跟誰的政績沒有直接關係，他強調，必須考量輕軌二期經過的地方能否帶來巨大交通效益，民眾想法及交通黑暗期是否能承受得住，因此先停工，大家繼續交換意見，得要思慮、溝通更周全，再決定下一步怎麼走比較好。

至於馬頭山廢棄物掩埋場案，他說馬頭山就在高雄後花園，他個人反對興建。

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