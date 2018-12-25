韓國瑜指藍「4個太陽打麻將、1人相公」 他解謎是...

2018-12-25 19:50

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市新科市長韓國瑜今天就職，他也形容國民黨角逐2020年總統大位的4個「太陽」，好比「4人打麻將，但有個相公，胡不了牌，還一直打」。對此，資深媒體人尚毅夫就分析暗示，這個人似乎就是國民黨主席吳敦義。

韓國瑜今中午來到高雄市議會，與全體議員合影，媒體詢問他對於國民黨內4個太陽（馬吳朱王）動向的看法？他則強調，4個要選總統的國民黨大老，誰胡牌誰可以去選總統，偏偏有一個是「相公」，少一張牌永遠胡不了；針對媒體追問，這個人是否指的是前總統馬英九，韓國瑜回應「我不能講」。

「相公」是麻將術語，指麻將打到一半時，某位玩家手裡多或少一張牌，因而無法胡牌的情形。

據《三立新聞網》報導，尚毅夫拿麻將規則分析指出，相公玩家的牌通常都很好，而韓國瑜指的台灣麻將有16張，胡牌的時候該有17張，如果都摸不到第17張牌，「沒有胡牌的權利，只能求安全下來。」

尚毅夫接著再提2點暗示，指出有一手好牌、又認真打，卻不知道自己相公的，這幾個條件擺在一起，「一看就知道不是馬英九」；而掌握黨機器（黨主席）又想選總統的人，「好像就只剩...」。似乎暗示這個人就是吳敦義。

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