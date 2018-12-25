臉書發聲明 葉俊榮證實遞出辭呈

2018-12-25 16:56

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部長葉俊榮今天傍晚在臉書發出請辭聲明，他以「承擔與展望」為題，證實今天已向行政院遞出辭呈，擔起所有的政治責任。葉俊榮還表示，希望他的堅持與承擔，能讓下一任部長擺脫台大案的糾纏，回歸教育本位，大步向前。

葉俊榮昨天突然宣布，讓管中閔上任台大校長，府院高層錯愕。行政院長賴清德今天立即約見葉俊榮。

臉書全文如下：

承擔與展望

俊榮今天已向行政院遞出辭呈，擔起所有的政治責任。

台大校長遴選案拖延至今，已經對教育造成難以彌平的傷害。而社會的糾結與對立，不該以教育為戰場。

俊榮基於法律良知、教育本位及對大學自治與正當程序的堅持，做對的事，也是該做的事，對職位毫不戀棧。

希望我的堅持與承擔，能讓下一任部長擺脫台大案的糾纏，回歸教育本位，大步向前。也祈福台灣走向正向，發揮實力。

歲末年終，期待教育部能揮別2018挺管/拔管的陰霾，昂揚2019國教/高教的發展。

葉俊榮20181225

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