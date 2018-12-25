答應幫陳炳甫車隊掃綠票倉 吳碧珠：雙腳還能走

2018-12-25 16:50

〔記者郭安家／台北報導〕台北市立委第二選區（士林、大同）補選，國民黨推出台北市議員陳炳甫，外界關注將決戰人口較多的士林區，而今天卸任的台北市議會前議長吳碧珠已允諾，要幫忙車隊掃街，由於吳碧珠支持度跨越藍綠黨派，過去經營的責任里為後港地區、陽明山等深綠票倉，搶綠營選票意味濃；陳炳甫也坦言，選舉已提升到黨對黨對決。

吳碧珠已將議長室清空，但今下午2點正副議長交接典禮前，她仍在空蕩蕩辦公室接待絡繹不絕的訪客，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、與吳同選區的新黨士林北投區議員潘懷宗、新科議長陳錦祥都在場，還叫陳炳甫上樓討論，紛紛獻策哪個社區聚落可拜票；吳碧珠也自嘲，她過去經營的是後港、陽明山這些深綠票倉。

陳炳甫隨後與吳碧珠搭電梯返回議場，只見吳碧珠笑說，她這雙腳還可以走，並允諾幫陳拜票、掃街，陳感謝吳相挺，還說近期應該會以車隊掃街。

陳受訪說，等吳碧珠給時間，第一波車隊掃街，原則上從士林開始，以前議長高度、在地方受尊重，將可帶著他跑；士林區屬於這個立委選區的有38個里，他也會徒步掃街，至少先走過一輪。

談到黨內大老部分，陳炳甫表示，最近也在感恩餐會遇到國民黨前市長參選人丁守中，丁一直關心問什麼時候要掃街、會全力配合，而前市長參選人連勝文也可隨時幫忙；因這已不是他個人的選舉，已提升到黨對黨對決，民進黨執政這麼差，不樂見這席立委被民進黨拿去。他也說，由於藍白綠的競爭，他也在跟柯團隊、柯家軍競選。

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