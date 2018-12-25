韓國瑜籲開放兩岸政策 陸委會打臉

2018-12-25 16:53

〔記者鍾麗華／台北報導〕高雄市長韓國瑜接受媒體專訪時說，對於放寬中資投資高雄、購買房地產，他會利用列席行政院會管道做反應，同時也將爭取高雄和上海虹橋機場的直飛。陸委會表示，部分新任縣市首長因對兩岸政策、法規及交流情形未熟稔，對外說法未符事實，希望縣市長應先掌握兩岸關係現況再行評論、審慎發言，以避免造成誤解。

官員私下表示，韓國瑜的發言顯示其對兩岸政策根本不熟悉，「實在令人吃驚」，韓國瑜難道不知道，中客不來是誰造成的？而中資早在2002年就開放買房地產，高雄與上海早就對飛。韓國瑜不清楚兩岸政策，幕僚也應該跟他說明清楚，以免韓國瑜對外隨便發言，造成外界的誤解，「韓國瑜上任後就不能像在夜市叫賣一樣」。

陸委會指出，政府在2009年已准許陸資來台投資，目前共開放404項來台投資項目，迄今年11月共計1217件核准來台，投資金額約21.7億美元。2002年也開放陸資來台取得不動產，迄今年9月經內政部許可陸資取得不動產者共計492件，權利價值計新台幣90億元，其中高雄市120件，占比24％。

此外，高雄小港機場為兩岸空運直航開放航點，目前已開闢「高雄小港機場－上海浦東機場」等兩岸航班，未來開闢「高雄小港機場－上海虹橋機場」尚需兩岸航空主管部門依據協議聯繫溝通。

陸委會表示，近期將主動安排首長或副首長拜會地方政府，就關切議題說明政府兩岸政策，並聽取意見。兩岸關係發展及政策方向是中央職權，地方政府從事兩岸交流，應依循兩岸條例及相關法令之規範。

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