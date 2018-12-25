彰化縣26鄉鎮市代表會主席副主席 當選名單看這裡

2018-12-25 17:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣26鄉鎮市代表會今天舉行代表就職典禮，隨即進行主席、副主席選舉，各鄉鎮當選名單如下：

1.彰化市主席陳文賓、副主席鄭清龍

2.花壇鄉主席李政雄、副主席沈文盛

3.芬園鄉主席林忠誠、副主席林金水

4.鹿港鎮主席王炫斐、副主席潘閔東

5.福興鄉主席洪振淞、副主席陳益昌

6.秀水鄉主席蔣憲忠、副主席鄭倫杰

7.和美鎮主席林金鐘、副主席周保方

8.線西鄉主席王水波、副主席黃漢皇

9.伸港鄉主席林其瑞、副主席柯嘉換

10.員林市主席賴東位、副主席張國良

11.大村鄉主席游振府、副主席黃錫暉

12.永靖鄉主席林大福、副主席邱平舜

13.溪湖鎮主席邱鳳蘭、副主席陳孟宏

14.埔鹽鄉主席陳武騰、副主席陳慶達

15.埔心鄉主席黃坤鼎、副主席謝新春

16.田中鎮主席蕭飛龍、副主席曾福傳

17.社頭鄉主席翁嘉壕、副主席陶傳淮

18.二水鄉主席藍世雄、副主席張鳳修

19.北斗鎮主席劉國卿、副主席王俊超

20.溪州鄉主席張語珊、副主席塗明琴

21.田尾鄉主席吳俊樑、副主席傅喬鈺

22.埤頭鄉主席張景舜、副主席陳國雄

23.二林鎮主席洪敏綺、副主席傅子瑋

24.芳苑鄉主席洪松林、副主席陳禮模

25.大城鄉主席王宏銘、副主席游玉美

26.竹塘鄉主席林淑女、副主席圍政麟

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