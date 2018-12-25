彰化縣26鄉鎮市代表會主席副主席 當選名單看這裡

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣26鄉鎮市代表會今天舉行代表就職典禮，隨即進行主席、副主席選舉，各鄉鎮當選名單如下：
1.彰化市主席陳文賓、副主席鄭清龍
2.花壇鄉主席李政雄、副主席沈文盛
3.芬園鄉主席林忠誠、副主席林金水
4.鹿港鎮主席王炫斐、副主席潘閔東
5.福興鄉主席洪振淞、副主席陳益昌
6.秀水鄉主席蔣憲忠、副主席鄭倫杰
7.和美鎮主席林金鐘、副主席周保方
8.線西鄉主席王水波、副主席黃漢皇
9.伸港鄉主席林其瑞、副主席柯嘉換
10.員林市主席賴東位、副主席張國良
11.大村鄉主席游振府、副主席黃錫暉
12.永靖鄉主席林大福、副主席邱平舜
13.溪湖鎮主席邱鳳蘭、副主席陳孟宏
14.埔鹽鄉主席陳武騰、副主席陳慶達
15.埔心鄉主席黃坤鼎、副主席謝新春
16.田中鎮主席蕭飛龍、副主席曾福傳
17.社頭鄉主席翁嘉壕、副主席陶傳淮
18.二水鄉主席藍世雄、副主席張鳳修
19.北斗鎮主席劉國卿、副主席王俊超
20.溪州鄉主席張語珊、副主席塗明琴
21.田尾鄉主席吳俊樑、副主席傅喬鈺
22.埤頭鄉主席張景舜、副主席陳國雄
23.二林鎮主席洪敏綺、副主席傅子瑋
24.芳苑鄉主席洪松林、副主席陳禮模
25.大城鄉主席王宏銘、副主席游玉美
26.竹塘鄉主席林淑女、副主席圍政麟
還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：
iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ
Android載點 https://goo.gl/VJf3lv