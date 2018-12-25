葉俊榮讓管中閔上任 范世平批：為何急著向藍委報告

2018-12-25 21:01

〔即時新聞／綜合報導〕教育部長葉俊榮昨（24日）宣布，教育部「勉予同意」管中閔上任台大校長，引發外界議論，府院感到十分錯愕，總統蔡英文也說，此舉讓人措手不及。對此，台師大政研所教授范世平質疑，葉俊榮為何急著向國民黨立委報告要「放管」，卻不向民進黨立委報告？

葉俊榮昨下午3點開記者會做此宣布，只提早一小時以簡訊告知行政院長賴清德，民進黨立委更是全不知情；反而國民黨立委自曝前一天就接獲葉告知要做出「重大決定」，此舉引發民進黨團砲聲隆隆。

對此，范世平在臉書以「蔡英文真不知道教育部要『放管』？」發文質疑，蔡英文認為昨天的「放管」，讓大家措手不及，顯然需要檢討。葉俊榮在開記者會前一小時才以簡訊告訴賴清德，賴要求葉「審慎思考」，但葉決定後沒回報賴就開記者會，「請問葉敢這麼做，真的是自己決定？還是蔡在背後支持？賴難道也同意？」

范世平說，「蔡英文真的事前不知道？如果真不知道，那是嚴重執政危機，部長可以成為『自走砲』？難道潘文忠（前教長）在『卡管』時，蔡也不知道？如果蔡知道，那是嚴重說謊。」

范世平批評，葉俊榮為何不等訴願結果出來再做決定，為何急著聘任管中閔？為何急著向國民黨立委報告要「放管」，卻不向民進黨立委報告？他更質疑，蔡英文要不要對當初「卡管」的決定向全民道歉？

他也猜測，或許蔡英文想「短多長空」，已經被罵一陣子而想擺脫「管案」，因為管當校長也還會被台大的「反管派」鬥而不好過，但讓他不解的是，若真是這樣，那蔡英文當初何必「公親變事主」的介入？

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