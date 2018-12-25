蘇啟誠之死 謝長廷臉書再發文：沉默沒有力量

2018-12-25 17:00

〔即時新聞／綜合報導〕我駐大阪辦事處處長蘇啟誠輕生後風波不斷，其遺孀日前發聲明表示，蘇啟誠主要是因「覺得遭到羞辱」，才決定以死明志，因此外界又將矛頭重新指回駐日代表謝長廷。外交部長吳釗燮日前則表示，已要求外館館長謹言慎行，而謝長廷今（25）日仍在臉書發文，「大家勸我沉默，說沒人在意真相，但沉默沒有力量」。

蘇啟誠輕生事件餘波盪漾，外界高度關注此事，外交部矢口否認有關懲處與考績等報導，謝長廷也屢次開炮，批評國民黨包庇造謠者。立法院外交委員會24日也通過臨時提案，將就此案成立調閱小組，並擇日安排謝長廷到立法院進行專案報告。

外傳蘇啟誠遺孀不滿謝長廷一再對外放話指蘇啟誠輕生原因是因假新聞，特別去找了吳釗燮，要吳約束他的駐日代表，對此，吳釗燮表示，上週在外交部主管會報，已要求所有外館館長謹言慎行、謹守行政中立。

對此，謝長廷今又在臉書發文提出看法，表示「大家勸我沉默，說沒人在意真相，但沉默沒有力量」。

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