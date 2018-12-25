苗栗縣長徐耀昌宣誓就職 喊打造觀光科技大縣

2018-12-25 16:29

〔記者張勳騰／苗栗報導〕尋求連任成功的國民黨苗栗縣長徐耀昌今天宣誓就職，他承諾加速「勤政務實」的腳步，戮力做好「全民縣長」，帶領苗栗縣朝向「觀光科技大縣」的願景邁進。

徐耀昌受訪指出，苗栗縣政府單位主管近期內將檢討調整，而臨時人員及約聘僱人員也將依員額及年度考績進行調整。苗栗縣政府及所屬機關目前有300名約聘僱人員及570名臨時人員。

就職典禮在苗縣府文化觀光局中正堂舉行，成功連任的徐耀昌縣長從教育部長葉俊榮手中，接下印信宣誓就任第18屆苗栗縣長，包括前縣長張秋華、立委陳超明、徐志榮及各界近千人到場觀禮致賀。

葉俊榮致詞時，肯定徐耀昌過去4年來推動經濟、觀光、文化及教育等各面向施政成果，同時也因應台灣面臨高齡化及社會經濟結構轉變，期盼縣府能秉持過去奠定的好基礎全力以赴，為縣政發展及縣民福祉打拚，讓苗栗一年比一年更進步。

徐耀昌在就職演說中指出，連任是鄉親對過去4年政績的肯定，將更加努力建設苗栗，不忘初衷，不分藍綠，要當「全民的縣長」，帶領縣府團隊以更宏觀的視野擘畫縣政，將有限的政策資源效益極大化，讓苗栗好還要更好。

他說，苗縣府也將持續加深招商引資的力道，營造科技產業鏈，留住苗栗青年，並喚回外漂青年返鄉定居就業與創業，目前已有國內科技龍頭台積電、力晶半導體以及首都客運低碳電動巴士研發廠等知名企業宣布進駐苗栗，合計投資金額近8000億元，苗縣府將全力協助早日完成設廠營運。

徐耀昌也建議中央重視修正財政收支劃分法的迫切性，重新衡量縣市「創稅能力」與「統籌分配稅」的分配公平性，盼為地方發展注入正能量。

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