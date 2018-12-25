白綠橋樑？柯P副發言人陳冠廷：政黨要有競合

2018-12-25 16:37

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市政府副發言人職務懸缺多時，台北市長柯文哲今拍板定案，由研考會前組員黃瀞瑩、北市府秘書處前聘用研究員柯昱安，以及台灣世代智庫副執行長陳冠廷擔任。但因陳冠廷的父親是民進黨重量級立委陳明文的兒子，且陳冠廷具備民進黨籍，綠營色彩濃厚，外界認為這是白綠合作的第一步。

對此，陳冠廷表示，「我是獨立個體」，代表自己個人做的決定，大家都可以看到，柯市長不斷強調的「財政紀錄」和「行政效率」，不管是任何政黨，包括民進黨、時代力量都會認同，在議題方面也可以合作。

陳冠廷強調，政黨不應只有競爭，也要有競合，競爭與合作才可以前進，單純競爭永遠只有杯葛，這是一個競合的開始。

談到事前曾告知父親將擔任北市府發言人，陳冠廷說，父親尊重自己的決定，此外，他尊重父親擔任國會議員的職務，父親也必須尊重自己擔任北市府副發言人的職務，父親在國會要替全國人民盡責，自己的職務是把台北市的施政願景、目標，確實傳遞給台北市民。

陳冠廷也透露，過去在智庫擔任副執行長時，有和北市府、柯市長接觸，在北市府新任研考會主委余家哲的聯繫下，被詢問是否願意接任副發言人，自己欣喜接受。

是否認為自己白綠之間的橋樑？陳冠廷說「我不會是最重要的橋樑」。當被問及北市府內鬥情況嚴重，陳冠廷則說，要合作，不能只有競爭，過去華人傳統就是不斷強調競爭力好，其實團隊合作比什麼都更重要。

陳冠廷表示，往後將負責北市府城市外交等相關事務，接下來最重要扮演的角色，是讓台北市的國際政策再平衡，也就是加強對美對日對歐的關係。陳冠廷說，很多先進、具有競爭力的城市都要加強交流，不管是產業、商貿間的關係都要加深，這些都是是國際政策在平衡很重要的第一步。

對於北市府的兩岸政策，陳冠廷說，兩岸包含過去閣揆賴清德、執政直轄市長的「親中愛台」，或是前總統陳水扁的「兩岸一家人」等，都是以台灣為主題作出發，政策上面沒有完全共識，只要大家互相理解，有前進的價值理念，總有一天會找到解決之道。

面對媒體數度詢問是否認同柯的「兩岸一家親」？陳冠廷沒有正面回應，僅說「台北市的國際政策必須要再平衡」，不管是兩岸一家親、親中愛台，這些部分都要經過更縝密的討論，才會有一個更好的答案。

至於柯文哲明年3月的訪美行程，陳冠廷說，市府已有先行規劃、詳細的工作目標，今天是第一天工作，待報到後會再來好好討論，看要協助什麼部分。

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