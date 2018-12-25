苗縣3新科議員連線 訴求議事透明、建議款改革

2018-12-25 16:49

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣時代力量縣議員曾玟學、宋國鼎及無黨籍縣議員陳品安，3人於今天就職典禮暨正副議長選舉結束後，宣布成立「苗栗議會改革連線」，訴求「加速落實議事透明」及「議員建議款支出回歸法治機制」，指出，本屆議會注入了許多新血，希望其他議員也能一起合作推動這兩項改革，讓新議會能有新氣象，也讓民眾信任議員能夠在公開透明的環境中，公正地為民喉舌。

陳品安表示，苗栗縣議會過去的《苗栗縣議會議場錄音、錄影管理規則》限制議場內的影像和錄音走出議會，每位議員最多只能調閱自己的畫面，最後造成議員的問政表現，一般民眾根本不得而知。

內政部已經修正《地方立法機關組織準則》，明訂從109年開始，全台議會的大會必須直播；大會及委員會都必須全程錄影，且要將紀錄、議事錄與影像公開到網站。

陳品安主張立刻修正錄音錄影規則，取消「不得公開」的各項限制，並提供方便民眾查詢調閱的平台系統，即時整理上傳，讓每位議員的問政表現能夠公開透明。

議員建議款部分，陳品安則指出，從「施政（縣府）」與「監督（議會）」的權限劃分來看，建議款的存在其實有「越權」的疑慮，更沒有任何監督機制。議員的是「監督」，沒有直接施政的權限；尤其近年苗栗的財政困難，縣府花在教育、社會保險及福利服務的支出也不斷下降；她表示「財政困難不應由弱勢者承擔」，因此主張在原本的施政當中確實滿足真實的需求，將議員建議款回歸正常的預算範圍內，例如加強長照、幼托、弱勢等相關補助，以受公正的監督，讓建議款支出回歸「法治」機制。

曾玟學說，苗栗縣議會過去長期的不透明、連續25年未刪除任何預算，不僅讓議會失去監督與制衡的功能，也使人民無從檢驗代議士的表現。

曾玟學認為，苗栗縣財務狀況嚴峻，不僅應嚴格把關每一筆預算用途，更不該有議員建議款的制度，讓議員有一筆小金庫自由支配。目前苗栗的議員地方建設建議事項雖有公開，但其項目與金額都相當少，像是去年僅支出4筆共245萬，明顯與現實有一段落差，因此即便表面上已公開，但仍存在許多問題，建議朝確實廢除的方向進行，讓預算回歸法治機制。

曾玟學表示，目前議會的地方建設建議事項，主要有兩個路徑，一個是在議會內正式連署提案，縣府再回應受理情形。另一為議員直接建議局處辦理事項的議員建議款，曾玟學認為，負責審查預算的議員不應擁有分配預算的權力。

曾玟學說明，時代力量竹竹苗議員的共同政見，便是希望用人民建議權來取代後面這條路徑的議員建議款。縣市政府可參考現行「公共政策提案平台」建立公民提案系統，未來縣民、市民若有需求，得透過系統直接向縣、市府提案，不需請託議員。

宋國鼎認為，若是新議會能完成這些透明化的訴求，會是苗栗政治文化向前邁進的重要象徵，希望透過苗栗議會改革連線，讓進入議會的新興力量，能一同加速相關改革。

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