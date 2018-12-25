吳碧珠20年議長落幕 不忘提醒新議會民意第一

2018-12-25 16:22

〔記者郭安家／台北報導〕擔任37年議員、20年台北市議長、4年副議長的老議長吳碧珠，今從政治圈裸退。下午在議場最後一次致詞，吳未再批判觀禮的台北市長柯文哲，3分鐘發言滿滿感恩，感謝議會、鄉親不棄、歷任市長及台北市政府團隊、還有在場記者鞭策，「許多感謝藏心裡」、「阿珠永遠跟大家逗陣」；離去前，不忘再提醒「民意第一」。

吳碧珠已將議長室清空，但下午2點正副議長交接典禮前，她仍在空蕩蕩辦公室接待絡繹不絕的訪客，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、與吳同選區的新黨士林北投區議員潘懷宗、陳錦祥都在場，還叫北市立委第二選區（士林、大同）補選參選人陳炳甫上樓，紛紛獻策哪個社區聚落可拜票；吳則自嘲她過去經營的是後港、陽明山這些深綠票倉。

陳炳甫隨後與吳碧珠搭電梯返回議場，只見吳碧珠笑說她這雙腳還可以走，並允諾幫陳炳甫拜票、掃街，陳感謝吳相挺，還說近期應該會以車隊掃街。

2點議長交接典禮，吳碧珠說，交接是平常心，她坦言離開不捨，但用恭喜、感謝作為開頭和結語 恭喜陳錦祥、葉林傳當選正副議長，相信今後議會有他們當民意代表先鋒，議會問政絕對是鏗鏘有力；吳也提醒，議會絕對堅持原來原則理念「忠實反應、有效監督市政、為民做好服務、堅信民意第一」。

回憶37年歲月，吳碧珠說非常感謝大家支持幫忙、尤其鄉親不離不棄，30年民代永遠感激在心，她受到歷任副議長相佐讓所有議事運最非常順暢，難能可貴。她也感謝歷任市長跟市府團隊，「沒有你們對我們支持跟服務，為民服務沒有辦法那麼順暢」、「同時感謝在場記者，你們鞭策指導，議會在全國表現這麼出色」，許多感謝永持她心裡。結語時，吳還強調，新的開始，民意第一；並在議會上百位員工夾道下離開議會，從此淡出政治圈。

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