侯友宜第1個市政行程 視察中和海砂屋都更案

2018-12-25 15:51

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市長侯友宜今天上任，下午第一個市政行程就前往新店區安和里的海砂屋建築「大溪地庭園社區」視察，該社區有19棟、90戶居民因為海砂屋影響建築物安全性，從2015年就開始申請自力都更，侯友宜到場視察，關心都更進度。

侯友宜說，都市更新是他最重視的政策之一，尤其是危險老舊建築更要獎勵從寬，盡速進行。

侯友宜今天上午交接，下午就率同副市長陳純敬、副秘書長邱敬斌、工務局長朱惕之、都市更新處長張溫德等人，前往安民街「大溪地庭園社區」視察，社區更新會理事長王方谷說，大溪地庭園社區建於30餘年前，後來發現屬於海砂屋，希望能爭取以自力都更的方式辦理，並且盼市府能協助與相鄰的一塊國有地合併都更，可減少營建成本、增加住戶的使用容積。

王方谷感謝侯友宜上任首個行程就到社區視察，侯友宜指出，該社區屬於危老建案、防災型都更的一環，所以他要指示陳純敬協助，與都更處設法從寬獎勵，於一週內研議可行性。

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