被暗酸有財團贊助？ 何志偉：酸甜苦辣都值得一嚐

2018-12-25 15:42

〔記者周彥妤／台北報導〕前北市觀傳局長陳思宇投入士林大同區立委補選，今上午赴社子市場掃街，父親議員陳建銘也首度陪同。陳建銘說，這次陳思宇選舉傾向不設看板、掛旗子，「選舉花大把經費，政治人物是否還能為民盡心盡力，還是為財團服務？」此話被指暗酸插滿旗幟的對手何志偉。何下午回應，他是精品咖啡協會會長，酸甜苦辣都值得一嚐，虛心以對外界評論，但他的看板、帆布或旗子，都是靠一個個支持者幫忙而來。

談到陳思宇今早前腳掃街，後腳就來，是否在「拚場」，何志偉說，社子市場他很常來，裏頭的甘蔗汁、柳丁汁都很好喝，蒸餃也很好吃，沒有拚不拚場，就是很熟悉的地方。

對於對手國民黨陳炳甫今天上午到議會就職，要搶立委現在又同時具有議員身分，何志偉說，自己一天都工作16至19小時，全心全意都放在基層，其他候選人都祝福，外界評論很多，不差自己一個。

何志偉說，他很幸福，提出的政見提早一、兩年就實現，包括重陽橋改建、路平專案及酒駕防制都到位，因此大概一年前，考慮政見一一實現，就宣布沒有要連任，並全力拼立委選戰。

媒體詢問，陳建銘提到陳思宇若補選沒選上，不排除2020再戰立委，何志偉說，自己經過民意最激烈的檢驗，每個人都一樣都很辛苦，大家一起加油，願意深蹲深耕都給予祝福，請大家也多給他幫忙。

針對陳建銘上午提到看板掛很多，代表財團贊助，不知道是為選民服務還是財團贊助，對此話如何看待？何志偉說，他期待的是一場正面選舉，講出自己為北市做多少事，「經驗無可取代」（陳建銘競選議員口號），自己身後的帆布就是支持者幫他掛的，努力讓基層有感相挺，「我當然也羨慕別人，哈哈哈」，隨後何一陣語塞。

談到是否感覺被酸有財團贊助，何志偉說，自己剛好是精品咖啡協會的會長，「酸甜苦辣各種味道都值得嚐嚐看」，面對別人評論會虛心以對，但是自己的看板、帆布或旗子，都是靠一個個支持者，這是股最溫暖的力量，很感謝這些人，多多益善。

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