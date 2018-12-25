高雄市長就職媒體搶拍推擠 隨護警員5千名鞋慘滅底

2018-12-25 15:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市長就職典禮傳意外？4名增援警方隨扈為保護市長韓國瑜，遭近百位記者搶拍推擠，僅距韓國瑜一步的警員郭瀚文慘遭連環踩，5千多元的鞋慘遭「滅底」，2隻鞋底被踩撕落，仍一路從舞台護送韓市長進國賓飯店，所幸市長沒有受傷，準時舉辦中外媒體聯訪時。

韓國瑜身邊除了固定的貼身隨扈外，今天市長就職典禮，發維護新任市長人身安全，新興分局由偵查隊長王春生、偵查員蔡志偉偵、林啓南小隊長、警員郭瀚文組成臨時「隨護團」，隨行距市長1.5公尺範圍，4人圍、護韓市長和其隨扈。

當韓市長在就職舞台上與新市府團隊首長合照後，準備走向國賓飯店內舉行中外媒體聯訪，不料，近百家媒體為搶拍韓國瑜鏡頭，發生嚴重推擠，警方擔心任何意外，立刻啓動維安勤務，員警牽起手隔成人牆，配合市長緩步往前，4名官警不僅被人潮推著走，鞋子慘遭人潮踩踏。

「隨護團」警員郭瀚文的腳遭無影腳連踩，他仍一路保護市長平安進國賓飯店內，當踩在飯店內的大理石地磚上，一陣冰涼竄腦，往下一看，赫然發現2隻鞋底全見光，2塊鞋底皮掀開撕裂，直到任務結束才回舞台尋找鞋骸，但未尋獲，他穿著見光露底的鞋子上廁所，意外在飯店廁所內，找到被人扔到廁所垃圾桶的鞋底皮。

郭瀚文今年十月警專畢業，剛分發到新興分局偵查隊，他靦腆笑說「隨扈初體驗，有點尷尬」，他進到國賓飯店才覺得腳底軟軟、冰涼，這雙鞋子5千多元，是兩年前爸爸買給他的，很有紀念意義，沒想到為保護韓市長而壞，更增加了它的價値，幸好有圓滿達成隨護任務，分局長戴台捷得知部屬因公毀鞋，順利維安，決定送瀚文一雙新鞋感謝。

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