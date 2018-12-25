明年元旦府前升旗 首邀漫才搞笑的「魚蹦興業」串場主持

2018-12-25 15:16

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統府在明年元旦府前升旗做出新嘗試，首度在升旗場合邀請以漫才搞笑風格聞名的「魚蹦興業」擔綱串場主持，希望用生活化的笑點，帶給民眾新年滿滿的元氣。

策展單位特地於今（25 日）下午先邀請「魚蹦興業」於總統府內敞廳帶來暖身表演，搭配另一支元旦受邀隊伍「台灣啦啦隊國家代表隊」合作演出，展現輕鬆活潑的搞笑風格。

總統府公共事務室主任張文蘭表示，希望在 108 年元旦升旗場合，能讓國人感受年輕世代的能量，對台灣新興的表演藝術來說也是很有挑戰性的嘗試。

成軍十年的魚蹦興業，是台灣第一個以日式漫才為主要表演型態的團體，團長張孟豪說明，所謂「漫才」的表演，主要是以兩人為一組，一個裝傻、一個吐槽，在一搭一唱之間搭建起搞笑的段子。形式雖然類似傳統的相聲，但卻更為自由，不用刻意字正腔圓，能反應出現代人對生活潮流與時事的敏感觀點。

出席記者會的另一隻隊伍，則是在國外參與競技比賽的「台灣啦啦隊國家代表隊」，由2018 年世錦賽奪銀的成員晁仕謙率領四位隊員，在總統府的敞廳，隊員示範高難度的拋接、上塔等動作。

台灣競技啦啦隊秘書長廖志華表示，希望透過元旦升旗表演讓國人更認識競技啦啦項目，一起為這群辛苦堅持的年輕選手們加油。

108 年元旦總統府升旗活動預計於 1 月 1 日凌晨 04:30 開放入場，凱道展演於 05:00開始，06:30 舉行升旗典禮，主辦單位中華民國工業區廠商聯合總會表示，歡迎民眾一起來觀禮。

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