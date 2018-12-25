大爆冷門 民進黨陳樹泉意外當選虎尾鎮代會副主席

2018-12-25 15:21

〔記者廖淑玲／雲林報導〕民進黨陳樹泉第2輪投票搶得虎尾鎮代會副主席，陳樹泉強調，此次以無黨籍參選代表，特別感謝民進黨內同志支持，順利當選副主席。

虎尾鎮代會此次新科代表有5席民進黨員，1席國民黨員，但大多數仍屬泛藍陣營，民進黨的陳樹泉第二輪投票以7票贏過陳明聖6票，以1票險勝獲選副主席，大爆冷門。

陳樹泉感謝戴淸吉、王清煌、林武正、李素娥、王彥量、李政峰等人的支持，但面對入黨不到一年，發現民進黨勾心鬥角嚴重，此次選舉未提供任何資源，讓他對任何政黨不抱希望，未來也會尋求藍綠和諧。

根據雲林縣選委會今天公布雲林縣第21屆（斗六市第11屆）鄉鎮市民代表會主席、副主席當選人名單如下：

斗六市主席胡克勤、副主席黃尤美。斗南鎮主席陳麗蘭、副主席黃景鴻。

虎尾鎮主席林嘉弘、副主席陳樹泉。西螺鎮主席林俊甫、副主席廖秀娟。

土庫鎮主席張維心、副主席趙美惠。北港鎮主席蔡咏鍀、副主席陳介民。

古坑鄉主席鄭和義、副主席陳茂栯。大埤鄉主席陳秋慶、副主席王明輝。

莿桐鄉主席林清周、副主席林味珍。林內鄉主席張昭榮、副主席莊良興。

二崙鄉主席楊世彬、副主席高志成。崙背鄉主席蔡誌山、副主席李居安。

麥寮鄉主席韓青山、副主席林森敏。東勢鄉主席陳昭源、副主席張哲維。

褒忠鄉主席許家源、副主席王文卿。台西鄉主席李文來、副主席林天祥。

元長鄉主席李宗懋、副主席徐銘欽。四湖鄉主席蔡裕筆、副主席吳顯志。

口湖鄉主席蘇慶璋、副主席李佳昌。水林鄉主席周聯聰、副主席陳竹城。

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