南市議長選舉變天 綠黨團：綠皮藍骨終露餡

2018-12-25 15:05

〔記者蔡文居、邱灝唐／台南報導〕台南市議會選舉正副議長，今天投票變天，在議長選舉部分，民進黨籍副議長郭信良脫黨參選議長，並獲得國民黨全黨及無盟支持，民進黨陳怡珍、周麗津和吳通龍等人跑票挺郭信良，經兩輪投票後拿下議長寶座。民進黨團總召林宜瑾今天下午痛批，郭信良這種背叛黨的行為，任何說辭都只是藉口，即便當選也不會得到支持。

林宜瑾表示，今天議長選舉中，郭信良和國民黨之間的充分合作，直接告訴市民朋友，有哪些議員選舉時披著民進黨的外衣，騙取支持者選票，但實際上卻沒有民進黨「清廉、勤政、愛鄉土」的理念，甚至連「台灣意識」都踩在腳下，長年勾結國民黨，以「綠皮藍骨」的角色，長年侵蝕民進黨的進步價值。

林宜瑾表示，今天也間接讓市民瞭解，前次議長選舉黑金議長李全教之所以能勝出的原因。她說，如今，類似情形再現，勢必衝擊市民對市議會的政治信任，如何讓議會更透明、更公開，讓外界能夠監督，是整個市議會的共同課題。

林宜瑾指出，這次民進黨推舉邱莉莉和郭清華參選正副議長，是透過黨團假投票，採取最民主的方式產生，同時也經中執會討論，一切符合程序，不容幾位跑票議員不斷扭曲造謠。邱莉莉之所以得到黨團過半的15票支持，是她過去長期累積耕耘、並且做人處事禁得起檢驗的結果。

林宜瑾表示，目前，郭信良、陳怡珍、周麗津和吳通龍分別發表退黨聲明，內容不外乎找些冠冕堂皇的理由來合理化自己跑票的行為。但是，若真對民進黨有這麼多怨懟，為什麼不在選前就退出？非要以民進黨身份，騙完選票後才來跑票並且退黨。她說，簡直把政黨當成免洗餐具，用過就丟、騙完就走，非常可恥。

林宜瑾表示，市議會民進黨團過去一直深受這些長期勾結國民黨的議員所累，眼前這些人在地方制度法的規範下，終於在市民面前露出真面目，民進黨團雖不敵黨內叛徒吃裡扒外與國民黨長期合作的聯軍，但我們仍慶幸，民主一直在前進，至少透過記名投票，讓民進黨團成員能更加團結，將來能夠一致對外為公義發聲，而非處於內耗深淵。

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