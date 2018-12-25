17年後再掌澎湖縣 賴峰偉就職分派新團隊任務

2018-12-25 15:02

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕曾任2屆澎湖縣長的賴峰偉，睽違17年後重奪執政權，今日在澎湖縣政府文化局演藝廳舉行就職典禮，由大陸工作委員會主委陳明通擔任監交人，卸任縣長陳光復將印信交接給新任縣長賴峰偉，開啟澎湖綠地變藍天新紀元。

今日第18屆澎湖縣長就職典禮，新任縣長賴峰偉強調，昔日擔任縣長時，曾獲得天下及遠見雜誌第一名及五星級殊榮，當年是第一代執政團隊，現在第二代執政團隊儼然成形，要效法第一代團隊，以「互信」為基礎，建立民眾與縣府的良好溝通管道。

賴峰偉也當場交付指派新任縣府團隊重責，秘書長胡流宗負責焚化爐、旅遊處長陳美齡負責兩岸直航、農漁局長陳晶卉負責海洋活化、社會處長蘇啟昌負責養生文化村、教育處長謝國村負責書香社會、工務處長洪慶鷲負責社會住宅、財政處長鄭嘉薇負責青年創業園區、工策會總幹事洪疇雲負責馬公商圈、馬公市長葉竹林負責公托、湖西鄉長吳政杰負責文創藝術園區等。

另外積極推動中國東山與澎湖小三通、麗星郵輪復航、遏阻中國漁船越界捕魚及採砂、明年6月恢復海峽盃帆船賽、宗教直航，至於眾所矚目的花火節是否續辦問題？賴峰偉表示只在4至6月放花火，絕不會加場，未來將研議以水舞等方式取代，同時大倉媽祖文化園區續建問題，則交由前縣長王乾發統籌規劃，並積極收回澎防部及中正國小撤校，擴大馬公商圈利用。

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