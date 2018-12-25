花蓮縣議長選舉施金樹跑票退黨 綠營剩2席

2018-12-25 14:44

〔記者王錦義／花蓮報導〕這屆花蓮縣議員選舉，民進黨縣議員由原有6席腰斬只剩3席，今天上任，6連霸老將施金樹在議長投票時跑票，隨即宣布退出民進黨，再對花蓮綠營形成一記重擊，施退黨後，民進黨花蓮議員只剩張美慧和黃振富兩席議員，連議會黨團都無法成立。

花蓮縣議會今天上午新科議員就職，隨即選出正副議長，形成國民黨張峻和張正治之爭。施金樹未理會黨中央「投自己」的決議，兩輪投票都投給張正治，投票結束後黨齡超過30年的施金樹，向縣黨部遞交600字的退黨聲明。施金樹說，今天抱著沈痛的心情，宣布退出一生所熱愛的民進黨，是因為現在的民進黨的作為與地方脫節，且與他所強調「中道力量」的理念漸行漸遠，所以選擇瀟灑離開。民進黨縣黨部主委陳景豊說，議長選舉「投自己」是由黨中央下令指示，施金樹票投國民黨的作法他非常遺憾。施金樹雖然退黨，仍會將相關資料送交黨中央處分。

對於民進黨在花蓮只剩兩席，陳景豊說，民進黨在花蓮有過一席議員都沒有的艱困時刻，也有過花蓮市就占4席，目前就是回到「與人民站在一起」的創黨初衷，做好基層黨員招募工作，也會持續作為中央和地方的溝通橋梁，做好政策宣導，不要讓人民誤解。

而施金樹的退黨也早有脈絡，競選期間就發生施金樹邀請國民黨籍縣長徐榛蔚站台，最後雖被黨中央阻擋並未成真，但也引發基層黨員批評，有黨員認為，當初地方提名的時候，原本就不該提名已經涉嫌貪瀆罪二審仍判決九年有罪的施金樹，讓黨員可把選票集中給只差一百多票成為落選頭的黨籍議員莊枝財，也不至於造成今日如此難堪的狀況。

施金樹聲明全文如下：

議會長青樹，這次更是挑戰六連任成功的縣議員施金樹議員，長期擔任民進黨議會黨團總召，曾擔任第一屆及第二屆民進黨花蓮縣黨部主任委員，黨齡超過30年的創黨黨員，今天正式宣布退出民進黨。

施金樹生長在雲林縣窮鄉僻壤的鄉村，17歲到花蓮從開鐵牛車載運木材開始，到從事建築業的經營，本著吃苦耐勞的毅力、努力堅辛的奮鬥，事業逐漸經營有成，因受到民主前輩及黨外雜誌的啟蒙，於當時白色恐怖的年代，即積極投入民主改革的社會運動，出錢出力、犧牲奉獻。

1992年施金樹當時擔任黨部主任委員，為將花蓮民主的沙漠開拓成綠洲，苦心敦請黃信介先生到花蓮競選立法委員，打著『元帥東征』的旗幟，因受其精神感召引發鄉親的支持熱忱，最後讓民進黨在花蓮搶下一席立委，也開啟花蓮民主的新頁，之後幾十年來施金樹仍然以堅忍的腳步，在花蓮從事民主的運動，無怨無悔、不離不棄，可說對民進黨有很深厚的感情。

施金樹表示，今天抱著沈痛的心情，宣布退出一生所熱愛的民進黨，是因為現在的民進黨的作為與地方脫節，且與他所強調「中道力量」的理念漸行漸遠，非藍即綠的做法，造成社會的對立，也失去中間選民的支持。

與其繼續留在民進黨，受到黨中央許多不合時宜不近情理政策的牽綁，不如瀟灑的離開，以後海闊天空自由揮灑，相信對黨對自己都會比較好。他感謝黨的栽培，也相信自己沒有對不起黨，也沒有對不起鄉親對我的期許。離開黨是一個不得不的痛苦抉擇，希望這會是一個新的開始。以後仍然會一本初衷的理念，與鄉親一起努力打拚，造就地方的經濟繁榮。

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