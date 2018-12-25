南市議長選舉翻盤 陳怡珍等3議員退出民進黨

2018-12-25 14:51

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會正副議長選舉結果大翻盤，佔多數25席的民進黨不敵國民黨、無盟和脫黨參選郭信良為主的聯軍。在民進黨多人跑票下，民進黨大敗，原本掌握議會正副議長的民進黨，正副議長選舉全盤皆輸。跑票的陳怡珍、吳通龍、周麗津對民進黨的作為表示痛心，今天分別在臉書宣布退出民進黨。

陳怡珍表示，一個月前的縣市長選舉，民進黨狠狠跌了一跤，未來台灣到底該怎麼辦？民進黨又該何去何從？歷經許久的台大校長案，搞掉兩個教育部長，沒想到在昨天葉俊榮部長勉予同意管中閔接任台大校長，引發台灣人民極大的反彈，完全無法接受！

她說，民進黨裡的某些人與事因為個人一己之私就選擇背棄民進黨的初衷，中央已經聽不到地方的聲音了，在台南明明我們要的是一個可以讓議會和諧的議長，怎麼偏偏成了某派系在主導一切，試問，這就是民進黨的民主嗎？再者，人民選出我們成了民主代議士是要做什麼的，怎麼媒體已經爆出民進黨目前推出的正副議長人選裏有「黑歷史」，仍舊有人無動於衷，還要選民坦然接受這一切，難道這也沒關係嗎？

她說，「內心掙扎與難過，或許黨紀可以壓過一切，過去我一直以為政治工作只要有心，想要為民服務人人都可以承擔的，原來我錯了，因爲還要有另一特質，就是排除異己，要先對別人喊打喊殺，才能得到自己所要的位置，這種政治生態並不是每個人都可以適應，我就不能適應，如果一再委屈也不能求全，只有打掉重練，將自己勇於表達，離開民進黨，但不論我有沒有留在民進黨，我永遠都是那個有台灣心，為台灣打拼的年輕人。」

她說，或許如此，我更能為人民暢所欲言的發言，爭取應有的權利，首先最重要的就是凍漲房屋稅，替人民要回不合情理所增加的部份，真正成為屬於人民的代議士。回歸民進黨清廉勤政愛鄉土的本質。

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