中市和平區長宣誓就職 代表會主席副主席出爐

2018-12-25 14:42

〔記者歐素美／台中報導〕台中市原住民自治區和平區，今天舉行區長暨里長宣誓就職典禮，林建堂成功連任區長，致詞時指出，區代表會素質一屆比一屆還要好，承諾未來4年，將「真情真意真愛共創和平」；和平區代表會11席區代表，今天也宣誓就職，並隨即進行主席、副主席選舉，結果由陳志勇、楊淑青當選主席、副主席。

第2屆和平區長暨第3屆里長宣誓就職典禮在和平區公所禮堂舉行，林建堂從民政局主祕王淑貞手中接下印信，宣示就職後，隨即頒發當選證書給8位里長，典禮簡單隆重。

王淑貞稱讚林建堂「政通人和」，口才、歌喉、風度都非常好，過去4年勤快認真，為和平爭取建設。

區長就職，觀禮人員擠爆公所禮堂，現場座無虛席，林建堂致詞時表示，從沒看過這裡有這麼多人，可見大家都很重視和平未來發展，並稱讚區代表會素質一屆比一屆好，未來會相互合作，努力推動地方建設，市議會有一半的議員是他過去同事，允諾未來將和盧秀燕市長團隊共同打拚。

和平區民代表會11席代表今天也宣誓就職，並進行主席、副主席選舉，共有兩組人馬競爭，分別為陳志勇搭配楊淑青及吳天佑搭配劉國華，結果由陳志勇、楊淑青榮獲9票勝出；吳天佑、劉國華獲得2票。

陳志勇曾任3屆鄉代表及區代表，上屆挑戰副主席失利，這次挑戰主席成功。他表示，林佳龍擔任台中市長時推動和平專案，對地方助益良多，將擇期前往市府拜訪新市長，希望盧秀燕團隊能夠延續。

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