柯取消敬老金惹怨 新科社會局長：思考有溫度的老福方案

2018-12-25 14:24

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長柯文哲取消重陽敬老金，選舉掃街抗議如影隨形。新科台北市社會局長陳雪慧今天說，未來應當思考新的、更具溫度的老福方案，同時也要讓舊有方案更具成效；除了長者福利外，公共托育與社會安全網，也是上任後的推行重點。

柯市府今天舉行小內閣就職典禮，社會局長由前新竹市社會處長陳雪慧接任。陳雪慧畢業於東海大學社工系、世新大學社會發展研究所，曾任新竹市府社會處長、行政院參議，是新竹市長林智堅任內的社福大將，今年4月請辭處長，接受民進黨徵召參選新竹市議員並擔任林智堅競選總部發言人，但最終競選失利。

陳雪慧說，柯文哲注重長者福利、公共托育及社會安全網，接任局長後也會以這3大面向為主，推動更進階或更有溫度的方案，另外也要與其他局處溝通、減輕社工員壓力等。

談到選前柯文哲頻遭抗議重陽敬老金議題，陳雪慧說，重點是要讓長者感受到溫度，「那是感性的感受，不是理性的數字」，這是社工人的專長，也是社會局未來方向，不過講是很容易，要提出方案、讓長輩都用到，是目標也是挑戰。

此外，陳雪慧表示，許多老人家「玩手機玩得嚇嚇叫」，希望藉由智慧科技讓長者對社會局服務有感；而對於托育名額僧多粥少的問題，則希望結合民間與企業資源，甚至參考國外做法，只要市民接受都可以來試辦。

談到接任局長一職，陳雪慧說，一直都在尋找能發揮社工專業的職位，在新竹工作告一段落後，也不想停下腳步，因此在社福圈朋友的引薦下，參加北市社會局長的遴選。陳也提到，有與林智堅深談過，也獲林智堅全力支持，「他怕我沒工作，哈哈哈」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/