林聖爵接任斗六市長 要延續謝淑亞路線

2018-12-25 14:07

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市長林聖爵今天走馬上任，起步就採取「尊謝」路線，強調卸任市長謝淑亞把斗六打造成這麼漂亮的城市，未來4年他會與斗六39里里長一起打拚，延續謝市長好的市政，打造乾淨城市，並延續食農教育，進行生廚餘減量。

林聖爵表示，接任市長的第一天就是責任的開始，針對斗六垃圾問題，他表示將運用公所資源人工分類垃圾，有效減少垃圾量，解決斗六市環境及垃圾問題，另也要與縣長張麗善合作，向中央爭取經費，美化社口公園及湖山水庫風景，為斗六市做更多的建設。

林聖爵也表示，斗六市公所有優質的服務團隊，所有的臨時及約聘雇人員都是謝淑亞市長在7年執政中所精心挑選，希望所有臨時、約聘人員及一級主管都能繼續在公所各崗位上好好表現。

林聖爵表示，承接了市長印信，就好比接下了斗六人的期待，今後自當實現承諾，延續市政，創造幸福，讓斗六更好。

前斗六市長謝淑亞因即將就任雲林縣副縣長，前往文化處參加縣長交接典禮，雖不克前來，仍致電新市長表達祝賀之意，謝淑亞表示，林聖爵市長很了解斗六，也為斗六付出許多，由他擔任市長，相信會讓斗六好上加好。

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