就任首日...竹市時力3新科議員譴責 張祖琰否認驅離

2018-12-25 14:00

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議會第10屆市議員今天宣誓就職，時代力量黨團3名市議員就任首日就表達抗議，嚴厲譴責市議會正副議長選舉推派的主席張祖琰動用議會行政警察權，驅離市議員，還拿走市議員表達訴求的牌子，認為這是破壞民主法治，不管在立法會或其他縣市都未曾發生過，是新竹市議會之恥，譴責張祖琰之舉。

對此，擔任正副議長選舉主席的市議員張祖琰說，她是由市議會推派擔任臨時主席，當時議會正要進行議長選舉，但時代力量3名市議員卻跑到議事堂前方舉牌，還拿麥克風說話，已嚴重影響議事行程進行，在多次表達要求停止如此行為後仍未停止，才會請駐衛警將牌子拿走，並請時力等3名市議員回到位子，讓議會能進行後續行程，根本不是驅離，她是依權責執行相關議事行程。

時代力量3名新科市議員廖子齊、林彥甫和蔡惠婷今天在市議會進行正副議長選舉前，3人走向議事堂前方舉牌，並表達「落實議會透明」和「議員建議款落日」等訴求，將做為競選正副議長主軸，希望獲得市議會其他市議員的支持，不過此舉被當時擔任市議會主席的張祖琰以妨礙議會議事進行，在宣告多次無效後，請議會內的駐衛警將牌子拿走。

時代力量黨團議長參選人廖子齊會後在市議會大門前公開嚴厲譴責說，他們並非召開如主席張祖琰所說的記者會，而是在議事堂內進行政見發表，卻遭主席張祖琰動用行政警察權，他們譴責張祖琰動用行政警察權的行為，認為這種情形根本不可能在國會或任何縣市議會發生。

時力副議長參選人林彥甫則說，時力參選正副議長的訴求就是「落實議會透明」和「議員建議款落日」，希望向市議會其他市議員也表達同樣訴求，卻遭議會本身阻止，讓人遺憾，他們呼籲各黨團市議員都應重視這兩大訴求，未來也會逐一拜訪各黨團來爭取支持與認同。

時代力量新竹黨部主委邱顯智也嚴厲譴責張祖琰的行為及其民主素養，他說，在民主法治國家內，從沒看過議會動用行政警察權來驅趕新科市議員的，這根本是民主開倒車，時力嚴厲譴責張祖琰的行為，也呼籲未來市議會不能動輒動用強制力來阻擾市議員的訴求。

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