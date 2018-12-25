為何參選立委 陳思宇：很多事送到中央不了了之

2018-12-25 13:34

〔記者周彥妤／台北報導〕前台北市觀傳局長陳思宇代表「柯家軍」參選士林大同區立委補選，陳今天被問到市長柯文哲推派參選的動機，是否要在國會攻下一席「正牌柯家軍」；她說，除了此事外，很多事需要「被發聲」，舉凡大巨蛋、社子島等議題，送到中央就不了了之，「跨區域的合作就是中央的事，但好像北市沒有這樣的立委」。

陳思宇今天上午接受廣播節目專訪，主持人黃光芹詢問投入參選的歷程，陳說，柯市長認為她有行政經驗，「市長找我說，覺得妳滿適合的，我那時候也說還有很多人才」，後來甚至閉關思索幾日，「冒了很大勇氣接受任務」，但為了白色力量及服務市民，因而願意登記。

黃光芹詢問，柯文哲是否曾考量讓「大學姊」林筱淇、「學姊」黃瀞瑩等柯家軍人選投入參選，陳思宇說，「都有啦，柯都有考量，但問了誰我不清楚」；市長是看她成長的一個人，跟他報告局內業務，他都說「好啦好啦，你們做就好，很願意給空間揮灑」。

陳思宇也說，與士林區淵源很深，不只從小到大在士林長大，阿公阿嬤都是在這一帶，跟大同區淵源也深了，在當觀傳局長都有著墨，跟地方互動也不是從現在才開始，「當時沒有任何目的」，只是希望把產值帶進去，「很多阿公阿嬤打電話跟我說，立委補選要準備，我那時候還說沒有啦還有很多人才，沒想到我就真的站出來」。

陳也提到，市長柯文哲在士林區、大同區都有很多政績，例如蘭州國宅拆建、士林北投科技園區也有很多著墨，也反映在市長選舉柯的得票率，遠遠超過對手。

黃光芹也問，柯家軍派陳思宇出來，柯的心裡要做什麼？陳思宇表示，前幾天中央暖冬補助議題，桃園市長鄭文燦出來發聲，說要串聯立委力量表達意見，「那我們台北市立委呢？」那時候自己以局長身分站出來，「跨區域的合作就是中央的事情，好像我們沒有這樣的立委」。

陳說，很多事情需要「被發聲」，舉凡大巨蛋、社子島等議題，「很多事情送到中央，就然後呢，不知道後續發生，這是我參選很重要的目的」。

陳思宇還說，現在跟外面聊天，不只是年輕人，連長者對第三力量也很有感，不管是白綠合、白藍合，都是給民眾一股新意，不一樣的選項。

陳思宇也提到，她在行政部門做了4年，參選不是要看這個人能不能挑起擔子，而是是否能挑起擔子往前走，「我相信我做到了」。

談「大學姊」林筱淇離開北市府，到了台中市藍營市府團隊，陳思宇說，跟筱琪接觸發現她是很認真，講話很犀利、到位的女生，「不管這些朋友到哪裡，都會開出燦爛的花」。

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