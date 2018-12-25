台大校長遴選案 獨派社團：葉俊榮立即下台

2018-12-25 13:31

〔記者彭琬馨／台北報導〕台大校長遴選案因教育部長葉俊榮昨突然宣布，勉予同意國發會前主委管中閔接任台大校長，引發軒然大波。台灣社社長張葉森今受訪時表示，管案程序不正確、過程中折損兩位部長，整個都有爭議，應該等爭議平息、重新遴選認證才能宣布新任校長，葉俊榮無視行政院長賴清德的作法，明顯違反民主國家程序，顯示葉非常不適任，應立即下台。

針對教育部同意管中閔出任台大校長，台灣社、台灣北社、台灣中社、台灣南社、台灣東社、台灣客社、台灣教師聯盟等團體發布共同聲明表示，教育部長葉俊榮同意違法的台大校長上任，他們完全無法接受此一不合法、不合理的重大決策，嚴正要求葉俊榮應即刻下台。

張葉森今受訪時強調，葉俊榮此次處理台大校長的方式，如同過去處理婦聯會一樣「呼攏過去」，突然宣布管中閔接任，連行政院長都是臨時通知，他們不清楚是高層授意還是教育部長「膽大包天」，此作法讓國人非常失望；張葉森呼籲，政府不能再這樣混下去，葉俊榮不適任，應即刻下台。

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