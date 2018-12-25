台東縣長饒慶鈴就職：將擦亮、深化「台東」品牌

2018-12-25 13:32

［記者王秀亭／台東報導］台東縣新任縣長饒慶鈴今天上午就職，前總統馬英九與台東近千名鄉親與會，饒慶鈴強調將延續黃健庭的幸福縣政，黃健庭成功打造台東品牌，未來將擦亮、深化「台東」這個品牌的價值。

第18屆台東縣長就職典禮今天上午在台東縣文化處藝文中心舉行，除近千名台東鄉親，饒慶鈴父親前總統府資政饒穎奇也偕妻出席就職典禮，由原住民委員會主委夷將‧拔路兒擔任監交人。

黃健庭交出縣長印信後表示，9年施政，如今的台東是全台失業率最低、民間存款增加390億，有全世界12大熱氣球節、WSL國際衝浪世界冠軍賽、幸福住宅等，直言饒慶鈴是「最幸福的接班人」，留下富足的台東、最堅強的縣府部隊。

黃健庭也提醒饒慶鈴上任後，馬上要面對垃圾危機、美麗灣12億仲裁案，及中央財政劃分改變等挑戰，都需新縣長帶領縣府團隊找出方法一一解決。

饒慶鈴指出，「無私奉獻的精神」是在黃健庭身上學到的，延續幸福縣政外，坦言要超越五星縣長黃健庭很難，但站在巨人的肩膀上，可以看得更遠，要讓「台東出品」，就是品質保證。

饒慶鈴說，將開啟「開放、整合與創新」三個應用程式，台東從市場、觀念及心胸都要開放；整合民間與政府的力量，解決問題，開創新局；打造台東成為南台灣的轉運中心，有把握把人帶進來，把貨賣出去。

馬英九在會中表示，自己除了參加過前總統李登輝及自己的就職典禮，縣市首長就職典禮的第一次就獻給了「饒慶鈴」，並盛讚卸任縣長黃健庭讓台東變得不一樣，韓國瑜喊的「貨出得去、人進得來」競選口號，在台東已是事實，台東民間存款九年來增加390億元，黃健庭都做到了，其實黃都可以做財政部長了。

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