朱立倫宣布參選2020總統 吳敦義被追問説這句話⋯

2018-12-25 13:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕新北市長朱立倫完成8年任期，他向媒體表示目標很清楚，就是2020為台灣打拚，透露參選2020年總統大選，並在選戰正式開打前先到各地充電學習、拜訪，前副總統現國民黨主席吳敦義參加韓國瑜就職典禮，被媒體追問不發一語，等車時才回了一句「我不知道」。

前新北市長朱立倫今天上午於市民廣場舉辦交接典禮後，市政府各局處同仁列隊獻花歡送朱立倫，並且製作朱立倫2020選總統的字牌，高喊「朱市長2020凱道見！」朱立倫也宣佈成立2020工作室，表示自己的目標很清楚，就是2020年為台灣打拚，他將先到各地聽聽民眾心聲，也打算出國尋找台灣與國際接軌、國際競爭的方法。

吳敦義今天中午參加完韓國瑜就職典禮，準備自國賓飯店搭車離去，有記者上前告知吳「朱立倫已宣布2020年」，並採訪追問「吳主席有沒有壓力？」、「何時宣布角逐2020總統大選」，吳敦義原本不發一語，因座車晚到，他說了一句「我不知道所以不予回應，謝謝」。

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