「連勝文們說」惹議 陳思宇：我沒有批評對手

2018-12-25 12:57

〔記者周彥妤／台北報導〕前台北市觀傳局長陳思宇代表「柯家軍」投入士林大同區立委補選，登記日暗諷對手是「連勝文們」，因同樣也出身政治世家，挨批半斤八兩。陳今天否認當時發言是批評對手，指當時是回答記者提問對「金權政治」的看法；至於為何後來在臉書致歉，陳說，話說太快引起風波，虛心檢討。

陳思宇今天上午接受廣播節目專訪，主持人黃光芹問到參選對手國民黨陳炳甫、民進黨何志偉，都來自政治世家，連同陳思宇也是；陳回應，不論是「政二代」抑或「政三代」，她都不會避諱談論，還提到父親議員陳建銘「從來不把我當女生看」，大概從高中就開始替爸爸輔選，開車、跑行程樣樣來，「晚上都要開車等他」，不過反而讓她更接地氣。

陳思宇說，經過替爸爸輔選的歷練，學會傾聽，後來到北市府服務後截然不同，要學會從政策制定開始，尤其每天早上7時30分晨會，都讓她累積學習面對各種議題的能力。

陳強調，自己出身沒有什麼問題，她出身在「充滿愛的家庭」，並指她在市府服務也用政績一一說明，「我的工作是讓台北行銷到全世界，很多國際媒體願意來台北直播跨年，我們做到了」。

談到「連勝文們說」，陳思宇說，引起大家誤會，也對連勝文很抱歉，當天是有記者提問立委黃國昌談到「金權政治」，因而問她對此有什麼想法，「我是針對記者提問說明，不是批評對手」。

至於那為何後來在臉書道歉？陳說，引起風波，虛心檢討，就連「市場阿姨也跟我說講話太快」，知道自己沒有那個意思。

談到文史工作者管仁健撰文批陳思宇是「明德公主」，有資格嗆「連勝文們」；陳思宇說，明德樂園在她國中時因營運不善，就結束營業，爸爸從此就踏上政治路，他也沒有做官或經商，這段過程大家可能不知道。

針對日前被爆年僅32歲存款890萬，陳思宇說，局長要到監察院申報財產，那筆錢本來是要出國唸書所用，但是「大家忘了看第2頁，負債有860萬」，她每個月還是要辛苦還錢，「很多人跟我說，你的存款只有這樣，比我想的少欸！」

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